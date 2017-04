VIDEO: In kerk Esbeek begint nu het echte werk

Het feit dat het pand van binnen en buiten monumentaal is, maakte de opdracht er niet makkelijker op. ,,Toen we met het ontwerp begonnen liepen we tegen twee grote vraagstukken aan", vertelt Luijten. ,,Hoe krijgen we meer licht in de donkere kerk en hoe regelen we de energie?" In het uiteindelijke ontwerp zorgt een opening in het onderste deel van de dak voor licht. Energie wordt straks opgewekt met zonnepanelen op het dak van het naastgelegen Schuttershof.