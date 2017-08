Vriendjes in onderwereld en roofovervallen: Wie was Robert Sengers die koelbloedig werd vermoord?

Moord op Robert Sengers in 2004: OM heropent na 13 jaar onopgeloste moordzaak

10:32 ESBEEK/EINDHOVEN - De zaak rond de moord op Eindhovenaar Robert Sengers in Esbeek in 2004 wordt heropend, laten het Openbaar Ministerie (OM) en het Cold Case-team van de politie weten. De gouden tip in de zaak is 15.000 euro waard. De koelbloedige moord was zeer waarschijnlijk een afrekening in het criminele circuit.