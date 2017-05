Vrijthof in Hilvarenbeek klaargestoomd voor Sterren Muziekfeest op het Plein

Hilvarenbeek besluit niet dit jaar over Bakertand

9:09 GOIRLE - Hilvarenbeek wil wel praten over een mogelijke grenscorrectie van het gebied rond de Lage Wal in Tilburg. Dit jaar worden daarover in elk geval geen definitieve beslissingen genomen. Het traject dat Tilburg en Goirle hebben gekozen, gaat Hilvarenbeek te snel. Dat schrijft burgemeester Ryan Palmen van Hilvarenbeek in antwoord op vragen van de VVD-fractie.