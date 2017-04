Worst voor Heilige Clara moet Fier! een paaszonnetje geven in Hilvarenbeek

FOTO'S Dierenarts Beekse Bergen blikt terug op eigen 'pandadroom' in 1987: 'Die dieren zijn stront­ei­gen­wijs'

12 april HILVARENBEEK - Nog een paar uur en reuzenpanda's Xing Ya en Wu Wen maken hun feestelijke entree bij Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Anders dan de Volkskrant woensdag kopte, is het geen primeur: dertig jaar geleden verwelkomde safaripark Beekse Bergen de eerste panda's in Nederland al. Dierenarts Jacques Kaandorp weet het nog als de dag van gisteren. ,,Het was één grote kermis."