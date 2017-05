Zeven zeeleeuwen aangekomen in Safaripark Beekse Bergen

Huub werd Lizbeth en stapte daarna uit het leven

5 mei HILVARENBEEK - Een jaar geleden nam Lizbeth van Meel in Hilvarenbeek haar leven. Ze was in 1954 als Huub ter wereld gekomen. De 'wedergeboorte', die vier maanden voor haar dood operatief zijn beslag kreeg, bracht Lizbeth niet het geluk waarop ze had gehoopt.