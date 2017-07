Duizenden mensen bij emotionele afscheidsdienst Gerrit Braks in Sint Jan in Den Bosch

BOXTEL - Enkele duizenden mensen namen dinsdagochtend afscheid van oud-minister Gerrit Braks, ereburger van Brabant. Dat gebeurde in de Sint Jan in Den Bosch. Daarbij waren naast familie, vrienden en bekenden tientallen vroegere en huidige bewindslieden en vertegenwoordigers van lokale besturen aanwezig.

Gerrit Braks, woonachtig in Sint-Michielsgestel, overleed afgelopen woensdag op 84-jarige leeftijd aan complicaties van een blaasontsteking. De boerenzoon uit Odiliapeel was een bekend CDA-politicus in de jaren zeventig, tachtig en negentig. Hij was in drie kabinetten minister van Landbouw.

Daarvoor was hij diplomaat in Brussel; erna was hij voorzitter van de Eerste Kamer en voorzitter van omroep KRO. In de nadagen van zijn werkzame leven was hij nog waarnemend burgemeester in Eindhoven.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Ongebreidelde groei

In de dienst, die werd voorgegaan door plebaan Geertjan van Rossem, werden verschillende facetten van Braks belicht. Commissaris van de Koning Wim van de Donk benadrukte onder meer de betekenis van Braks voor Brabant. Tjibbe Joustra, voormalig topambtenaar en voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, belichtte de historische rol die Braks als minister speelde in de inperking van de ongebreidelde groei van de landbouwsector.

Zoon Paul Braks sprak over de hechte familieman die Gerrit Braks was. Rode draad door de uitgesproken herinneringen was het motto van Braks: 'wortels en vleugels': ofwel met respect voor je verleden je verder ontwikkelen, je horizon verbreden en boven jezelf uitstijgen.

Gerrit Braks is dinsdagmiddag begraven in zijn woonplaats Sint-Michielsgestel.