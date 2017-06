Gevolgen cyberaanval nog niet voorbij bij Raab Karcher in Tilburg en MSD in Oss

OSS - De ransomware-aanval van dinsdag veroorzaakt nog steeds grote problemen bij medicijnenfabrikant MSD in Oss en bij bouwmaterialenbedrijf Raab Karcher met vestigingen in Den Bosch en Tilburg. Ook bij het Rotterdamse containerterminal APM en pakketbezorger TNT Express wordt nog drukt gewerkt om computersystemen weer aan de praat te krijgen.

De ransomware-aanval die Petya gedoopt is, trof dinsdagmiddag eerst bedrijven in Oekraïne en Rusland, maar breidde zich daarna uit. Ook richting Nederland. Daarbij trof het onder andere MSD met vestigingen in Oss en Boxmeer en bouwmaterialenleverancier Raab Karcher met onder andere vestigingen in Tilburg en Den Bosch.

Oss

MSD, met vestigingen in Oss, Boxmeer en Haarlem, heeft nog ernstige hinder van de cyberaanval. Volgens Jurgen Theissen wordt er hard gewerkt om het probleem op te lossen, maar is de actie in eerst instantie gericht op het controleren, inventariseren en veiligstellen van productie voor de aanval. ,,We zijn nog aan het uitzoeken wat gevolgen zijn en wat er is gebeurd, maar dit is een hele vervelende situatie." Werknemers konden woensdagmiddag nog geen gebruik maken van computersystemen.

Raab Karcher in Tilburg

Ook bij Raab Karcher is het computersysteem nog niet aan de praat. Alle schermen staan nog op zwart, aldus een woordvoerder van het bedrijf, waarvan het Nederlandse hoofdkantoor in Tilburg is gevestigd. Leveringen kunnen alleen plaats als er handmatig bonnen uitgeschreven worden. Ook de website van het bedrijf is nog niet toegankelijk.