Jumbo start techcampus in Veghel

Zomerweer Een tropische dinsdag, maar het venijn zit in de staart

13:45 Wie vandaag is gezegend met een vrije dag, kan in zijn of haar handjes knijpen. Op sommige plekken in het land is het zelfs tropisch warm te noemen. In de avond neemt de bewolking toe, met kans op een bui met daarin mogelijk onweer.