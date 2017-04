VIDEO: Bijzonder transport vanuit Schijndel naar Rotterdam

In het oranje licht van de zwaailichten is de twinkeling in de ogen van Van Aspert te zien. Ook in die van Van Aspert senior (77): ,,Het is toch een familiebedrijf, he.''

Trots zijn ze, op het feit dat juist hun bedrijf gevraagd wordt om de brugdelen voor de nieuwe brug over de Rotte te maken. De oude Philips Willembrug is afgebroken en morgen monteert Aa-Dee Staalbouw uit Schijndel de nieuwe brug. Maar spannend vinden ze het ook. Het transport is ruim twee rijstroken breed en vergt daardoor een strakke planning en berekening. ,,Zoiets kun je niet oefenen.''

Lees verder onder de video

Dat blijkt even later als de eerste hindernis moet worden genomen; de bypass vanaf de Edisonlaan de Eerdesebaan op, richtig A50. Het 8 meter brede transport moet in het eerste deel van de route enkele rotondes overbruggen, waarbij de brugdelen omhoog worden gepompt vanuit de dieplader om over de verkeersborden heen te komen. Bij de voorste wagen lijkt het even mis te gaan. Een lantaarnpaal wordt geschampt en dan klinkt een luid 'ho!'.

Volledig scherm Pas en meten met de brugdelen. © Rianneke Huibers