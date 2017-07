Attractie Chaos op de Tilburgse kermis blijft dicht: 'Een moeilijk besluit voor de exploitant'

Boots sprak donderdagochtend met exploitant Toon van de Weerdt van de Chaos op het NS-Plein. Hij kreeg van attractiebouwer KMG te horen dat zijn Afterburner beter niet meer open kon, tot duidelijk is waardoor het ongeluk in Ohio heeft kunnen gebeuren. In een vergelijkbare attractie van dezelfde bouwer raakte een karretje los, waardoor één persoon om het leven kwam en meerdere mensen gewond raakten.

Van de Weerdt wil niet reageren op het sluiten van de attractie. Wel heeft hij op Facebook zijn medeleven betuigd met de slachtoffers. ,,We hopen dat iedereen weer snel van onze attractie Chaos kan genieten, maar veiligheid staat bij ons op nummer één'', besluit hij.

Volledig scherm Voorzitter Jan Boots van de Nederlandse Kermisbond doet zijn verhaal aan de NOS. © Tom van der Meer/BD ,,Het is moeilijk voor hem'', zegt Boots over exploitant Van de Weerdt. ,,Dat je 's avonds sluit en de volgende dag ineens hoort dat je niet meer open mag. Maar hij aanvaardt het advies van de bouwer. Hij begrijpt het.'' Ook andere exploitanten zijn volgens hem geschrokken van het incident. ,,Voor hen is het moeilijk. Ze vinden dat dit eigenlijk niet mag voorkomen. Zeker het ongeluk in Die Fantastische Reise had misschien deels voorkomen kunnen worden. Maar dat is een ander verhaal.''

Onderzoek

Er staan in Nederland twee attracties van KMG die lijken op die in Ohio. Naast de Chaos op de Tilburgse kermis staat er volgens Boots nog een Afterburner op een andere kermis. Die wordt momenteel opgebouwd, maar blijft ook dicht, net als eenzelfde attractie in pretpark Drievliet.

,,Dat gaat via de fabrikant. Hij is vanochtend begonnen met het aanschrijven van alle exploitanten wereldwijd, met het dringende advies om de attractie dicht te houden tot het onderzoek is afgerond.'' KMG wil eerst zelf weten dat het veilig is om de attracties weer te laten draaien of dat er aanpassingen nodig zijn.

Voor het kermisseizoen is de Chaos nog gecontroleerd, weet Boots. Dat gebeurt jaarlijks, meestal in april. ,,Ze kijken dan naar alles. Bewegende delen, de onderdelen en het logboek. Dat zal nu nogmaals doorgelopen worden, om te kijken of er iets vergeten is. Wat ik niet denk, maar misschien ontdekt men iets.''

Resultaten uit Amerika

Hoe lang dat duurt is volgens Boots nog afwachten. Waarschijnlijk deze week nog wordt de Chaos op de Tilburgse kermis gecontroleerd door KMG. Maar voor het echte onderzoek zijn ook resultaten uit Ohio nodig. ,,Ik ga er vanuit dat de exploitant nog voor het einde van de kermis meer duidelijkheid heeft. Misschien dat ie daarna nog open kan, maar we rekenen er niet op.''