Belgen kijken ogen uit op Roze Maandag: 'Zoiets kan alleen in Nederland'

Zoiets kan in hun land helemaal niet, zeggen de meesten. Er is in Brussel wel een gay parade, maar die wordt heel anders beleefd. ,,Daar doen mensen aan mee, en anderen staan te kijken'', legt de 64-jarige Belg Rudi uit. Hij zit met vijf maten op het terras van bruincafé Bij Dorus op de Oude Markt als de roze karavaan langskomt. ,,Hier is iedereen roze, je ziet dat het leeft. Maar voor België is dit iets té.''

Volledig scherm Rudi en zijn maat Nick, kijken vanaf het terras naar de roze karavaan van Roze Maandag. © Tom van der Meer/BD

Belgische voetbalfans op andere terrassen zeggen iets vergelijkbaars. ,,Dit wordt echt op z'n Nederlands gevierd'', ziet Ils (44), die met onder andere de 47-jarige Gerrie op het terras zit. ,,Heel open en tolerant. Ze verschieten hier van niets.''

Maandagmiddag zijn de Belgen overduidelijk in de meerderheid in het Tilburgse centrum. Na roze is het rood dat het straatbeeld kleurt. Oranje is zeer ondervertegenwoordigd. Op een tiental mensen bij de fanzone op het Pieter Vreedeplein na is er geen Nederlandse voetbalfan te vinden.

Volledig scherm Ils (rechts) en Gerrie (met sjaal), op het terras op de Paleisring. © Tom van der Meer/BD

Hotels

Mogelijk komt dat doordat veel Belgen de nacht in Tilburg hebben doorgebracht. Ze sliepen in hotels en zochten al vroeg het centrum op. De meeste hoteliers waren zo aardig om hun gasten al op voorhand uit te leggen dat deze maandag een andere is dan normaal. ,,We wisten het al bij het boeken, in januari'', zegt Rudi. ,,Toen zaten veel hotels al vol.''

De 50-jarige David Kuipers is met een groep vrienden uit Leuven gekomen. Ze bekijken wat er te doen is op het nog rustige Pieter Vreedeplein. ,,We zijn speciaal wat eerder gekomen om ook naar de kermis te gaan'', zegt David. Hem hoefden ze niet uit te leggen dat het Roze Maandag is. Dat weten ze in Leuven wel. ,,Je ziet het bij ons ook op tv en in de kranten. Leuk om mee te maken. Heel overweldigend, maar geweldig.''

Wie het duel moeten missen zijn de 56 Brusselaren die op de Heuvelring aan het bierdrinken zijn. Allemaal horen ze bij hetzelfde café: La Réserve in de Belgische hoofdstad. Ze komen voor Roze Maandag, maar houden ook van het voetbal. ,,Leve gratis roaming'', zegt één van hen. Als de bus ze 's avonds terug naar huis brengt, zitten ze de wedstrijd gezellig met een groep rond een telefoon.

Wedstrijd

Maandagavond om 20.45 uur spelen de voetbalsters van Nederland en België tegen elkaar in het Willem II-stadion. Het is de laatste groepswedstrijd op het EK voor vrouwen. Belgische fan David Kuipers waagt zich aan een voorspelling. ,,1-1, denk ik.'' Zijn vrienden zijn positiever over hun thuisland. ,,Nee, het wordt 2-0 voor de Belgen. Zeker.''