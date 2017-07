Vuurwerkshow en processie sluiten Tilburgse kermis in stijl af

Een kermisnacht op pad met de horecapolitie: van steekpartij met bierglas tot 'bizarre' McRukker

19:32 Zo 30 juli: De eens witte sneaker kleurt rood van het bloed. De voorkant van het shirt van de twintiger is met bloed doordrenkt en er loopt een straaltje over zijn keel. Het is zaterdagnacht 2.15 uur in de Tilburgse binnenstad. Het is kermis en het 'dronken bal' begint.