Braboneger, Peter Noordanus en Johan Vlemmix over Koningsdag in Tilburg: 'Iedereen moet komen'

VIDEO: Koningsstad Tilburg - Koning Willem ll was een Kruikenzeiker

21 april TILBURG - Met Koningsdag voor de deur gaat het Brabants Dagblad terug in de tijd om te kijken naar de rijke geschiedenis van Tilburg met het Koninklijk Huis. In deze driedelige serie blikken we samen met het Stadsmuseum en het Regionaal Archief terug op mooie en bijzondere momenten. Vandaag deel 1: Koning Willem ll.