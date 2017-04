Het weer op Koningsdag volgens ... Johan Verschuuren

VIDEO: Johan Verschuuren brengt het weerbericht voor Koningsdag

20 april TILBURG - Als het vroeg in de ochtend zwart ziet van de kraaien die over elkaar heen buitelen of als de specht hard roept, dán gaat het regenen. Brabants bekendste weerman Johan Verschuuren (81) leest de natuur en voorspelt zo het weer. Vrijdag doet hij dat voor Koningsdag in Tilburg.