Het weer op Koningsdag volgens ... weeramateur Jean-Paul Korst

Hij is gekroond: de Tilburgse Be­Ka-schoor­steen

9:00 TILBURG - Hij is gekroond! Deels dan, de BeKa-schoorsteen in Tilburg. Begin april was er sprake van een Koningsdagversiering voor de schoorsteen die wordt gerestaureerd. Het zou een kroon worden, toen misschien weer niet en uiteindelijk toch. Maar het ontwerp bleef geheim.