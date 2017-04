Voor het eerst in de eeuw daagt de vorst op tijdens Koningsnacht

Vieve van Baardwijk is eerste Koningsdagbaby in ETZ in Tilburg

8:14 TILBURG - ,,Ons prinsesje Vieve van Baardwijk is vanochtend om 04.56 uur geboren in het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis in Tilburg," meldt trotse papa Bart van Baardwijk. Vieve is volgens haar papa de eerste Koningsdagbaby in Tilburg.