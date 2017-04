Speciale bijlage over Koningsdag: Hoera, de koning wordt 50!

We blikken terug op het bezoek dat Willem-Alexander tien jaar geleden op zijn veertigste verjaardag bracht aan Woudrichem en Den Bosch. Ook nemen we je in deze bijlage mee naar het balkon van drie Tilburgers. Zij zitten met hun neus pal op de festiviteiten. Wat vinden ze daarvan en met wie gaan ze naar de oranjestoet kijken?

Wie is wie?

In een beknopt overzicht vertellen we je ook wat meer over de koninklijke familie. We kennen de namen van de koning, koningin en de prinsesjes, maar wat zijn hun hobby’s? En even belangrijk: welke familieleden nemen zij deze verjaardag mee naar Tilburg? Leer welke naam bij welk gezicht hoort en fris je kennis over het koningshuis op.