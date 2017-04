VIDEO: Johan Verschuuren telt af tot Koningsdag met een dagelijks weerbericht

Zes jaar geleden ging hij met behoorlijk verlaat pensioen, maar hij is nog altijd bezig met het weer. Nog regelmatig wordt hij gebeld door boeren die willen weten wanneer ze moeten hooien of de aardappels rooien. Dertig jaar lang sprak hij over het weer in Brabant voor de regionale omroep. Een enkele keer las hij de natuur verkeerd. Kreeg hij half Brabant op de fiets omdat hij een zonnige zondag had voorspeld. ,,Die mensen haalden een nat pak, haha." De volgende dag had hij wel een beetje buikpijn. Want ja, hoe leg je zo'n vergissinkje uit? ,,Ik heb gisteren zon beloofd", zei ik, ,,maar dat is lang niet overal uitgekomen." Hier en daar een bui dus...