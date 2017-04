VIDEO: Johan Vlemmix hoopt ook dit jaar handjes van koninklijk paar te schudden

Uit volle borst meezingen met de Tilburg Tune? Oefen de tekst alvast!

10:46 TILBURG - ‘Onze’ Guus Meeuwis heeft speciaal voor Koningsdag 2017 in Tilburg een vernieuwd Koningslied geschreven. De Tilburg Tune. En die moet natuurlijk even geoefend worden. Daar helpen we je graag bij.