VIDEO: Koningsdag van Willem-Alexander en Máxima door de ogen van LuckyTV

In eerdere interviews vertelde LuckyTV-maker Sander van de Pavert al eens zijn werkwijze voor Willy en Max. ,,Ik gooi mijn benen op een stoel en onthoud de dingen die ik zie”, vertelde hij in een interview met RTL Nieuws . ,,Ik kijk heel nauwkeurig. Soms met een jointje. Niet met bier, want monteren is heel precies werk.”

Voor Koningsdag in Tilburg kan hij zich opmaken voor een druk programma. Begint hij met het koningspaar dat per trein arriveert en braaf moet uitchecken? Gaan ze lallend met een Schrobbelèr in de hand door wereld 3, het Carnaval der culturen? Of bouwen ze een onbeschoft feestje in wereld 11 bij het Tech Festival? Om alvast in de stemming te komen, hebben we de leukste Koningsdag-compilaties van LuckyTV voor je verzamelt. Kun jij alvast voorspellen hoe de Tilburg-editie eruit komt te zien?