VIDEO: Loop de route van de koning met deze 360-gradenbeelden

Met name in de Spoorzone brengen ze een paar bezoekjes in de gebouwen, waardoor ze door het publiek buiten niet goed te zien zijn. Maar met deze 360-gradenbeelden kun jij nog voor de hectiek begint je plekje uitkiezen, daar waar ze wel langs zullen lopen. Zo weet je zeker dat je de koninklijke familie niet mist. Wat wordt jouw stekkie?

Hoe werkt het?

De beelden zijn enkel met een smartphone of tablet te bekijken. Open de video en draai met je telefoon of tablet in de hand een rondje, zo is het net alsof je midden in Tilburg staat. Wil je even pauzeren om goed te kijken wat er om je heen te zien is? Zet de video dan even op pauze.