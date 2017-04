Zo bereid je je voor op een Koningsdagvrijmarkt

1. Selectie maken

Misschien wel een tijdrovend, maar zeker niet onbelangrijk klusje. Haal je zolder helemaal leeg, kijk in alle lades die je meestal links laat liggen en maak een selectie van de spullen die je wilt verkopen. Probeer in te schatten of voorbijgangers überhaupt geïnteresseerd zullen zijn om het voorwerp of kledingstuk te kopen. Al is het maar voor een prikkie. Ja? Berg hem dan alvast op in een krat of zak. Nee? Weg ermee. Naar de stort of in de kliko bijvoorbeeld.