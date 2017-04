Zôo trèkte gij den òndaacht van de kôoning int Tilburgs

Optocht versierde fietsen in Veghel gaat door

14:15 VEGHEL - De traditie om met Koningsdag op 27 april met versierde fietsen door Veghel te trekken blijft in elk geval dit jaar behouden. Door de fusie naar Meierijstad is er voortaan een gezamenlijk huldiging van decorandi, dit jaar in Sint-Oedenrode.