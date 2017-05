VIDEO: Auto's botsen op elkaar op kruispunt Rijksweg in Schaijk

De Corridor, bajes zonder cellen, tralies en bewakers

27 mei ZEELAND - Een typisch boerendorp, dat was Zeeland tegen het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw. Gesloten gemeenschap, eenkennig. Een Zeelander die verkering kreeg met een meisje uit ’t Oventje - een gehucht hemelsbreed twee kilometer verderop - had thuis wat uit te leggen. Uitgerekend in dit dorp werd, na een paar maanden warmdraaien, een bajes geopend. Op 31 mei 1967, een halve eeuw geleden.