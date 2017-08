Clown Milko opent Schaijkse kermis

,,Zes, vijf, vier…” Bijna zeventig bezoekers tellen enthousiast mee met clown Milko Steyvers en wethouder Ben Maathuis. Vijf kinderen staan met een confettikanon in de hand klaar om het te ontladen bij nul. De opening van de Schaijkse kermis is bijna daar. ,,Drie, twee, één...”

Een stilte. De knal en een regen van gekleurde lintjes blijft uit. Maar wanneer clown Milko de kinderen een handje helpt, braken de kanonnen alsnog één voor één hun kleurrijke versiersels eruit en is de opening van de Schaijkse kermis een feit.

Vera (6), een van de kanonnendraagster, kon wel lachen om de valse start. ,,Het was leuk.” Ze is gek op de kermis en gaat het liefst in de rups. ,,Omdat je daar een flos kunt vangen. Ik heb hem al een keer gepakt met hulp van papa”, glundert ze.

Wat direct opvalt, is dat de kermis anders is dan vorig jaar. Een paar attracties zijn van plek gewisseld of verdwenen en er zijn twee nieuwkomers bij. De Bomber is hiervan de meest indrukwekkende: deze torent hoog boven de huizen uit en toont dus al van ver dat de kermis er weer is.