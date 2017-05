De Corridor, bajes zonder cellen, tralies en bewakers

WEERZIEN: het plaatsje Zeeland

23 mei ZEELAND - Je hebt Zeeland en Zeeland. De ene is een provincie en de andere een plaats in Noord-Brabant. Praat iemand over de plaats Zeeland, dan zegt men vaak; 'het plaatsje Zeeland'. Het is ook niet zo groot. In 2016 had Zeeland 6.573 inwoners. Het was een zelfstandige gemeente tot en met 1993, daarna werd het gemeente Landerd.