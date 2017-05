Eerste wisentkalfje geboren op de Maashorst

De beheerders van FREE Nature zagen het pasgeboren dier vrijdagmiddag lopen in een stuk bos, samen met het moederdier. Het geslacht van het kalf is nog niet bekend.

De wisentkudde in de Maashorst bestaat nu weer uit elf dieren. In theorie kan de in eind 2016 na een bijtincident afgemaakte stier de vader van het kalfje zijn. Dit kan duidelijk worden na bloedonderzoek. De beheerders maken zich overigens geen zorgen over deze mogelijke afstamming, omdat volgens hen het slechte gedrag van de stier niet in de genen zat maar door omstandigheden ontstaan is.