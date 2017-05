Europa’s grootste geitenhouder in Schaijk stapje dichterbij nieuwe melkveestal

De Raad stelt de veehouders en broers Geert-Jan en Marcel Peters in hoger beroep alsnog in het gelijk. In een definitieve uitspraak draagt Raad van State de gemeente Landerd op om de gebroeders Peters alsnog een omgevingsvergunning voor een ligboxenstal voor 900 melkkoeien te verlenen. Volgens de Raad beschikken de broers over voldoende hectare weidegrond om de koeien van eigen ruwvoer te voorzien.