Gedoe om nieuwe Aldi in Reek: werkgroep bereidt acties voor

Kroost van ‘agressieve uil’ in 't Oventje overgeplaatst

2 mei OVENTJE – Vader en moeder uil kozen in ’t Oventje – gemeente Landerd – een nogal ongelukkige plek uit om te broeden. Namelijk: vlakbij café 't Oventje. In hun poging om hun twee uilskuikens te beschermen, viel een van de ouders in de afgelopen weken minstens vier nietsvermoedende kroeggangers aan.