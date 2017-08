Landerd biedt individuele hulp aan Q-koortspatiënten

,,Het gaat voor zover bekend om 45 mensen uit onze gemeente die bij Q-support bekend zijn", zegt wethouder Piet-Hein Jonkergouw. Landerd gaat zich ook inzetten voor medische fitness bij Q-koortspatiënten. Jonkergouw: ,,Gedurende dertien weken, een uur per week fitness helpt deze mensen beter deel te nemen aan de samenleving. Het is een bewezen middel. Het kan echter nog niet in het basispakket. We vergoeden het tot het daar in zit."