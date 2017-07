Overval en verkrachting in Schaijk lijken opgelost door brief moordenaar gangster Pistone

De moordenaar van Ernesto Pistone blijkt vanuit de gevangenis een belangrijke rol te hebben gespeeld bij de oplossing van een vastgelopen zaak uit 2009, een gruwelijke verkrachting en beroving in Schaijk. Begin dit jaar werden twee Eindhovense broers hiervoor aangehouden; neven van de veroordeelde moordenaar. Deze zaak is weer gaan rollen door 'ouderwetse' sporen: vingerafdrukken en brieven. Dat bleek dinsdag bij een tussenzitting van de rechtbank.

De zaak draait om een gewapende overval in mei 2009 op een echtpaar dat woonde op vakantiepark De Landerije in Schaijk. Bewoner Dirk Kerseboom zag op een dinsdagmiddag twee jonge mannen voor zijn deur, met een klembord in de hand. Hij dacht dat het controleurs waren en deed open. Meteen keek hij in de loop van een pistool. Naar nu blijkt kreeg hij een dreigbrief onder zijn neus: de twee wilden geld, zo stond er. Kerseboom werd neergeslagen en ging door schoppen tegen zijn hoofd knock-out. Hij kwam pas een uur later weer bij. De woning was een ravage, zijn echtgenote Agnes en hij waren vastgetaped en -gebonden. De grootste schok voor de man kwam pas vijf jaar later. Agnes, inmiddels kankerpatiënte, vertelde de avond voor haar overlijden pas dat ze was verkracht door de jongste van de twee broers.

Anonieme tip

De politie pakte in 2010 een Eindhovenaar op, maar die is vrijgesproken. Toen lag de zaak lang stil. Na een anonieme tip vorig jaar haalde de politie het onderzoek van de plank. In de gevangenis onderschepte ze een brief van Pistone's moordenaar aan een van diens neven. Deze man zit achttien jaar celstraf uit omdat hij drugscrimineel Ernesto Pistone liquideerde. Uit zijn brief blijkt dat de broers de overval hebben gepleegd en zelfs dat ook de vrijgesproken Eindhovenaar meedeed. De telefoons van de broers en hun omgeving werden daarop afgetapt en daar kwamen volgens de officier van justitie 'interessante gesprekken' langs.

De officier van justitie liet ook oud bewijsmateriaal onderzoeken en zowel van de dreigbrief van destijds als de tape waarmee de slachtoffers waren vastgebonden, kwamen nu duidelijke vingerafdrukken naar boven, onder andere van de jongste broer. De twee werden in januari opgepakt. Omdat de vingerafdrukken van de oudste nergens opzaten, werd hij wat later vrijgelaten, maar hij blijft gewoon verdachte.

Andere vingerafdrukken wezen naar een vierde man, Erwin R. (nu 25). De zwerver meldde zich met zijn advocaat Yannick Quint half februari op het politiebureau en zit sindsdien vast. Hij zou op de uitkijk hebben gestaan en was ook bij het groepje dat de buit naar het pandjeshuis bracht.

Quint vroeg dinsdag voorlopige vrijlating uit het voorarrest voor R. De vingerafdrukken worden nogmaals bekeken en volgens de raadsman moet eerst dat resultaat worden afgewacht voordat de verdenking tegen zijn cliënt echt hard is. Hij heeft ook een eigen deskundige die meekijkt. Mocht R. er echt bij betrokken zijn, dan is 'op de uitkijk staan' een erg kleine rol in het gruwelijke geheel, vond Quint. De man was destijds zestien jaar en verdient ook daarom clementie, pleitte hij. De rechtbank houdt hem echter in de cel. Ook de hoofdverdachte, de jongste broer die als enige wordt verdacht van de verkrachting, blijft vastzitten. De destijds vrijgesproken Eindhovenaar kan niet opnieuw worden berecht.