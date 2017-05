Pierre en zoon Tijn zagen in Rotterdam hoe Feyenoord afging: 'Bij 3-0 was ik er klaar mee'

ROTTERDAM - Wat een mooie dag had kunnen worden, eindigde toch wel wat somber voor Pierre van Mun (48) uit Schaijk. Hij had zo graag samen met zijn zoon op de Coolsingel willen vieren dat Feyenoord kampioen van de Eredivisie werd. Maar dat liep iets anders dan gepland.

,,Ik had mijn zoon toen hij een jaar of vijf was beloofd om hem mee te nemen naar de Coolsingel", vertelt Pierre. ,,Dan kon ik hem op mijn schouders nemen en hem over alles en iedereen heen laten kijken. Maar inmiddels kijkt hij over mij heen..." Zelf is hij al zo'n veertig jaar fanatiek Feyenoord-supporter en gaat hij naar bijna elke thuiswedstrijd. Zoon Tijn (15) is ook regelmatig mee geweest. ,,Hij is niet zo fanatiek, vindt het hele gedoe eromheen veel leuker dan de wedstrijd zelf."

Maar ja, als je dan de kans krijgt om ze eindelijk weer de titel te zien grijpen, laat je die niet voorbij gaan. En dus gaan Pierre en Tijn zondag al vroeg op de dag richting Rotterdam. De auto parkeren ze bij de Kuip, waar hun vriendengroep de wedstrijd volgt. Zelf pakken ze samen met vriend Bas (36) de tram naar het centrum. Het Stadhuisplein staat al vol en ze belanden op de Binnenrotte.

Sprankje hoop

Met volle moed beginnen ze aan de wedstrijd, die er op grote schermen te volgen is. Pierre: ,,Pas als de wedstrijd begint, beginnen ook de zenuwen." Als ze het in de 64ste minuut 3-0 zien worden voor Excelsior is het bij het Brabantse gezelschap duidelijk. ,,Kijk, bij 2-0 had ik nog wel een sprankje hoop, want vorig jaar is het ook nog eens 3-2 geworden. Maar bij 3-0 was ik er klaar mee."

Hij krijgt direct na het derde tegendoelpunt een appje van de jongens in de Kuip. 'We gaan nu'. ,,En toen we bij de Coolsingel op de tram stonden te wachten kreeg ik ook direct een appje van mijn vrouw. De stemming in de stad werd namelijk al grimmiger."

Herkansing

Ondanks het verlies en de vroegtijdige tocht terug naar huis hebben hij, Bas en Tijn toch een leuke dag gehad, vertelt Pierre als trotse vader. ,,Ik ben blij dat hij het een keer heeft meegemaakt." Zelf is hij er volgende week in de Kuip weer bij, wanneer Feyenoord in de laatste wedstrijd tegen Heracles Almelo moet. Zonder Tijn helaas. ,,Als het goed is, gaan we maandag wel samen naar de Coolsingel. Het staat op de kalender, maar met een dik vraagteken erbij. Het is een thuiswedstrijd, maar het blijft wel Feyenoord", lacht Pierre.