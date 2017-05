Raad van State geeft Landerd huiswerk over bezwaar tegen Schaijkse megastal

De broers Geert-Jan en Marcel Peters hebben aan de Duifhuisstraat in Schaijk een geitenhouderij met 7500 geiten. Ze willen daar al jarenlang een ligboxenstal voor 900 melkkoeien bij bouwen. De gemeente is daar tegen, vooral omdat ze van mening is dat de twee broers onvoldoende grond hebben voor de productie van ruwvoer en de verwerking van de mest. De broers hebben zelf 74 hectare, maar ze zeggen nog 140 hectare te kunnen bijpachten.

Ze weigerde daarom in 2012 een bouwvergunning voor de ligboxenstal. Een bezwaar van de twee broers tegen dat besluit werd ongegrond verklaard, waarna de broers naar de rechter in Den Bosch stapten. Die stelde de gemeente in het gelijk. Er restte de broers vervolgens niets anders dan naar de Raad van State te stappen. Die concludeerde deze week dat de gemeente in het verleden vrijstelling heeft verleend voor de bouw van de geitenstallen. Het besluit: de broers hoeven hun eigen grond niet te gebruiken voor het produceren van geitenvoer. Daardoor blijft voldoende grond over voor de productie van voer voor de melkkoeien.