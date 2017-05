Raad van State torpedeert woningbouw westrand Schaijk

Aldi mocht niet naar Salt & Pepper in Zeeland

10 mei ZEELAND - De Aldi had best nieuwbouw willen neerzetten op de plek van Salt & Pepper en Ambianz in Zeeland. Zo had de supermarkt meer plekken op het oog die het niet haalden. Dat blijkt uit een uitvoerige schriftelijke toelichting op de afwijzing van Reek-Zuid als vestigingslocatie.