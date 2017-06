Tieners in Landerd drinken het meest van de hele regio

De gegevens zijn afkomstig uit de jongste leefstijlmonitor van de GGD uit 2016. Over het algemeen gaat het de goede kant op. Het aantal drinkers en rokers neemt af en de leeftijd wanneer jongeren voor het eerst een sigaret roken of een fles bier drinken, gaat omhoog. Dat geldt zowel landelijk als voor de GGD-regio Hart voor Brabant. Dat is grofweg het gebied tussen Tilburg, Oss en Veghel.

De cijfers uit de gemeenten in deze gebied sluiten aan bij dat beeld. Behalve die van Landerd. Het lijkt wel alsof de tijd er vijf jaar heeft stilgestaan terwijl de rest van de regio grote stappen maakte. Zo bleef het aantal Landerdse minderjarigen dat aangaf onlangs gedronken te hebben praktisch gelijk (43 procent om 42 procent) terwijl het in de rest van de regio afnam van 44 procent naar 33 procent. Een vergelijkbaar verschil tekent zich af bij het aantal jongeren dat aan binge-drinking heeft gedaan. Daarbij worden minstens vijf glazen alcohol in korte tijd gedronken.

Meest opvallend is dat het aantal Landerdse jongeren dat onlangs dronken is geweest in de afgelopen vijf jaar toenam. Van 22 procent in 2011 naar 26 procent in 2016. In de rest van de regio was een daling te zien van 21 naar 17 procent. Uit de cijfers van de GGD blijkt verder dat jeugd in Landerd relatief vaak zelf alcohol koopt, meer drinkt in discotheken en vaker experimenteert met drugs. De vragenlijst werd ingevuld door 1.438 jongeren uit de hele gemeente, van tussen de 12 en 18 jaar.