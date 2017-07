VIDEO: Auto brandt uit aan Schouwveld in Zeeland

Fietsster gewond door aanrijding in Reek; scooterrijder slaat op de vlucht

3 juli REEK - Een fietsster is zondagmiddag rond 14.20 uur gewond geraakt door een botsing op de kruising van de Brouwershof en de Monseigneur Borretstraat in Reek. Na het ongeluk ging de scooterrijder er met zijn scooter vandoor. De politie is op zoek naar getuigen.