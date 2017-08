VIDEO: Tientallen drugsvaten gevonden in Zeeland: brandweer, politie en gemeente aanwezig

The Kelly Family te gast op camping Hees­wijk-Din­ther

24 juli HEESWIJK-DINTHER - Bijzonder bezoek voor camping de Meerdonk in Heeswijk-Dinther. Hier gaf The Kelly Family, de bekendste familieband uit de jaren negentig, maandag in alle vroegte een optreden weg voor de Duitse televisie.