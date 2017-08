Vier volle bussen uit regio op bedevaart naar Duitsland: 'Kevelaer gaat nooit vervelen'

De traditie is iedere laatste zaterdag van de augustus nog springlevend, ook na meer dan honderd jaar. Hoewel het aantal deelnemers wel gestaag blijft dalen. De groep bedevaartgangers vergrijst, weinig nieuwe mensen komen erbij. ,,Een van mijn dochters gaat ook wel eens mee naar Duitsland, zij is dan de jongste, naast enkele bruidjes en de acoliet. Vroeger gingen er nog veel jonge kinderen mee als bruidjes in de processie. Maar die tijd is helaas voorbij", aldus Wieneke Vissers, die een keurige administratie van de reizen heeft bijgehouden. Zij is een van de contactpersonen in deze regio voor wie de bedevaart mee wil maken.