Vrachtwagenchauffeur ziet jonge fietser over het hoofd in Schaijk; jongen gewond

VIDEO: Elke maandag een mierenhoop bij Het Witte Huis in Zeeland

10:40 ZEELAND - Elke maandagochtend verandert de overdekte busterminal bij Het Witte Huis in Zeeland even in een mierenhoop. Per jaar gaan zo'n 70.000 Nederlanders met Bolderman Reizen op vakantie. In Zeeland stappen ze over op de juiste bus.