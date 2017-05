Waarschuwing voor agressieve roofvogels, maar gemeente mag niets doen

Contactverbod voor man die vriend van ex mishandelde

26 april DEN BOSCH/ZEELAND/OSS - Een gevangenisstraf van 61 dagen, gelijk aan het voorarrest, 920 euro schadevergoeding en een contactverbod van vijf jaar met zijn slachtoffer. Die straf legde de rechtbank deze woensdag op aan een 37-jarige man die in augusdtus vorig jaar op camping De Heische Tip in Zeeland de nieuwe vriend van zijn ex mishandelde.