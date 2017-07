Woonwijkje op Fixet-locatie in Schaijk

Al jaren staan de panden leeg. Vroeger waren er een keukencentrum en bouwmarkt gevestigd. De eigenaar heeft de gemeente Landerd gevraagd of ze woningbouw op die plek ziet zitten en daarvoor het bestemmingsplan zou willen veranderen. Het college van B en W reageert daar in principe positief op.

'Inbreiding' op die plek juicht wethouder Ben Brands toe. ,,Hoe het er precies uit komt te zien, weten we nog niet. Daarvoor is het verzoek nog pril. We kijken aan wat voor woningen behoefte is en overleggen met de eigenaar hoe we het allemaal vorm kunnen geven.''