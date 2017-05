Zeelander haalde al elf miljoen euro op met 'online collectebus' voor goede doelen

Het is allemaal ooit begonnen uit ergernis, in 1999. ,,Ik stortte een tientje via een fondsenwebsite aan WNF. Toen kwam ik erachter hoeveel die goede doelen moeten betalen per jaar aan die site. Daar wilde ik mijn geld niet in stoppen. Dus ging ik zoeken naar een manier voor goede doelen, grote en kleine, zich te gratis te presenteren.''

Inmiddels zijn er 3.800 goede doelen aangesloten bij Geef.nl. En zo'n 1.200 mensen voeren actie. Ze lopen, fietsen, tennissen, schaatsen, bergbeklimmen voor de zieke medemens, pruiken, aardbevingsgebied of kinderen in Syrië. Het mooie is: elke euro gaat rechtstreeks naar het goede doel.