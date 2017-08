39 brouwers gaan voor Brabants Lekkerste Bier van 2017

35 Brabantse bieren: lekker, lekkerder of het lekkerst

26 augustus DEN BOSCH - Hoe stout kan een tripel zijn? Mag een quadrupel een dubbel gevoel oproepen? En is het erg als witbier naar blond neigt? Onzinnige vragen. Althans, voor de verkiezing van Brabants Lekkerste Bier, die voor het tweede jaar op rij door de drie Brabantse kranten is uitgeschreven, in samenwerking met museumbrouwerij De Roos in Hilvarenbeek. In het Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en BN De Stem staan vrijdag 26 augustus alle 35 deelnemende bieren met etiket en korte omschrijving. Op de sites is meer informatie over de deelnemende brouwers en hun bieren te vinden (zie kaart).