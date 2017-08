'Brabants Lekkerste Jury' is er klaar voor: 'Bierbrouwen is een vak, net als bierproeven'

Maar een straf is het jureren beslist niet, wat voorzitter Frans Kapteijns betreft. Dit is immers het feestelijke motto van Brabants bekendste boswachter: 'In Brabant genieten we op een bourgondische wijze van de daar gebrouwen kwaliteitsbieren.'

Toch ligt de lat van Brabants Lekkerste Bier hoog, getuige het credo van een ander jurylid, docent bierbrouwen en brouwmeester Theo Sonnemans: 'Bierbrouwen is een vak, net als bierproeven'.

De drie Brabantse kranten riepen hun lezers deze zomer op zich te kandideren voor de jury. BN De Stem vaardigt aldus de uit Roosendaal afkomstige Rianne Joosse af. Rianne is landelijk voorzitter van de Nederlandse bierconsumentenvereniging PINT en heeft al in menige bierjury gezeten. Haar filosofie: 'Bier is beleving - met al je zintuigen. Bier beleven is proeven van de passie van de brouwer!'

Gerda van Dongen, als Tilburgse het jurylid namens de lezers van het Brabants Dagblad, is jarenlang lid geweest van Amateur Bierbrouwersvereniging De Roerstok. Ze heeft er regelmatig in het proefpanel mogen plaatsnemen om de bieren van clubgenoten te keuren. Haar ervaring: 'Bier dat met aandacht ontwikkeld en gebrouwen is, haal je er direct tussenuit.'

'De kleur en geur van een biertje doen al veel, maar een krachtige smaak geeft voor mij altijd de doorslag!' Daarmee geeft Eline de Ridder haar geloofsbrieven af. Eline is bezig met haar masters in Innovation Sciences en Innovation Management aan de Technische Universiteit Eindhoven: een vernieuwende representante van het ED dus.

Komen we bij Jan Hemmer. De grote man achter het sprankelende Bierreclamemuseum in Breda nuanceert het machtsvertoon dat Eline etaleert: 'Bier mag smaakvol zijn, maar het moet geen klap in je gezicht geven!'

Ten slotte schuift Joris van Esch donderdagavond bij de jury van Brabants Lekkerste Bier aan. 'Gediplomeerd, internationaal biersommelier' mag hij achter zijn naam zetten. 'Het terroir van bier', verwijst Joris naar de wijnbouwwetenschap, 'zit in het hart van de brouwer, bijzonder als je dat kunt proeven...'

Het territorium van de jury is donderdag de zolder van Museumbrouwerij De Roos in Hilvarenbeek. Zaterdag maken de drie Brabantse kranten bekend welke drie brouwers genomineerd zijn voor de titel van Brabants Lekkerste Bier. Op zondag 10 september, tijdens het Historisch Bierfestival van museumbrouwerij De Roos in Hilvarenbeek, maakt Frans Kapteijns bekend welk bier Brabants allerlekkerste is.