VIDEO: Race om titel Brabants Lekkerste Bier gaat tussen Wittekop, Herfstbock en Rhodesian

Op de zolder van brouwerij De Roos in Hilvarenbeek zitten ze de laatste augustusavond bijeen. Aangevoerd door Frans Kapteijns, die als ex-boswachter van Natuurmonumenten evengoed leidsman kan zijn in het Brabants Bierlandschap. Droge crackertjes binnen handbereik, als neutralisatiemiddel. Wie zich 39 ingezonden bieren moet laten smaken heeft dat keihard nodig.

Record

Negenendertig! Het is een record in de drie jaar dat de Brabantse kranten BN De Stem, Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad de verkiezing organiseren. Dit proeven mag dus een beproeving heten. Maar het zorgvuldig op bierliefde geselecteerde zevental neemt de taak welgemoed op. Zes rondes met steeds zes of zeven bieren (in de alcoholklassen licht, middel en zwaar) krijgen ze voor de kiezen.

De glaasjes zijn steeds bescheiden gevuld. Dat moet volstaan om het enige oordeel te vellen dat er écht toe doet: is het lekker?

Daartoe moet dan weer wel secuur worden gewerkt. Ruiken, in de mond laten walsen, doorslikken - hier wordt niet gespuugd! - en de afdronk keuren. En dan kan er zomaar over de eikenhouten jurytafel heen klinken: ,,En, boert-ie lekker op?"

Want bier proeven mag dan een subjectieve zaak zijn, het is wel zo leuk om af en toe je voor- en afkeur in de groep te gooien. ,,Eén zesje. De rest is onder de maat", deelt voormalig brouwmeester Theo Sonnemans uit Heeze zijn rapportcijfers na de eerste van twee ronden met lichte bieren mee. ,,Wat ben jij streng zeg", vindt Eline de Ridder, studente in Eindhoven.

Gepeperd commentaar

Serieus doch rechtvaardig zijn ze alle zeven wel. Naast lof blijft gepeperd commentaar soms niet uit. Joris van Esch, biersommelier uit Oirschot, proeft vooral in stilte. Maar toch ontsnapt het uit zijn mond: ,,Ik heb geen kinderen, maar ik ruik toch een beetje poepluier." En is een bier zuur? Dat kun je ook droogjes onder woorden brengen. Tilburgse Gerda van Dongen, die zelf brouwervaring heeft, doet het. ,,Er zit een lekker citrusje in, zullen we maar zeggen."

O ja zeker, de jury heeft groot respect voor de Brabantse brouwers die met de mout ook hun ziel en zaligheid in hun ketels hebben gestort. Kritische proevers zijn het, maar geen zuurpruimen. Toch valt de eerste 9 op de beoordelingslijstjes pas vlak voor het einde van de proeverij. Jan Hemmer, man achter het Bredase Bierreclamemuseum, deelt hem uit.

Achten zijn er dan al wel zat gepasseerd. Tienen niet. ,,Jammer, maar er zit geen bier bij met de wow-factor", is de slotconclusie van Rianne Joosse, voorzitter van de bierconsumentenvereniging PINT. Wel een aantal heel goede - sorry: lékkere - bieren. De állerlekkerste? Dat geheim blijft tot zondagmiddag 10 september, tijdens het bierfestival in Hilvarenbeek, nog onder de kroonkurk.

EN DIT ZIJN DE DRIE LEKKERSTE

De Wittekop van brouwerij Belgica in Made

Wittekop (Belgica)

Oordeel van de jury: ,,Hij heet dan wel saison, maar is het niet. Dat gezegd zijnde: sterk in smaak en verfrissend. Hij vraagt om een tweede slok. Als dit op een warme zaterdag na het maaien van het gazon uit de koelkast komt, prima."

De Herfstbock van brouwerij De Roos in Hilvarenbeek.

Herfstbcok (De Roos)

Oordeel van de jury: ,,Een volmondig bier. Mout, zoet, bittertje: het komt mooi bij elkaar als een afgerond geheel. Je proeft als het ware het seizoen. Kan ook heel goed in een stoofvleespot."

De Rhodesian van brouwerij Frontaal in Breda.

De Rhodesian (Frontaal)