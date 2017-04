Dol op de paasstol

Volledig scherm Robert van Beckhoven wil dat mensen weer gaan genieten van stukjes gekonfijt fruit en sukade, want dat 'kan echt lekker zijn'. © Koen Verheijden Het is de grootste caloriefuik van de paastafel, maar ook de meest appetijtelijke, vinden patissiers Cees Holtkamp en Robèrt van Beckhoven. En zelf blijken beide banketbakkers - ondanks de wetenschap dat één plakje ruim 200 calorieën bevat - ook zwaar stolverslaafd.



Heel Holland Bakt-jurylid Van Beckhoven peutert eerst de spijs uit het brood, smeert dat over de delicatesse en plaveit het geheel met een dikke laag kaneelsuiker. Beleggen met kaas of jam noemt hij een gruwel, een belediging uit de buitencategorie. Iets wat Amsterdammer Holtkamp beaamt. Hij gaat voor een laag zoute roomboter en bewaart het stukje met spijs voor het laatst, bij wijze van culinaire climax.



Ondanks het aanhoudende alarm van de dieetindustrie over suiker en boter staat de paasstol komend weekeinde in bijna de helft van de huishoudens op tafel. En daarom draaien de ovens overuren: zo produceert de Oisterwijkse bakkerij Bij Robèrt van Van Beckhoven in korte tijd ruim 500 van die bewerkelijke broden die vrijwel identiek zijn aan de kerststol.

Holtkamp: ,,Een stol is een dubbelgevouwen ovalen vorm. Sommige paasbroden zijn vierkant, maar de meeste ogen en smaken als een kerststol. Oorspronkelijk was het een decembersucces maar bakkers zijn ze in de jaren 60 ook met Pasen gaan maken omdat ze hoopten op een even grote verkoop als met Kerst. En het gaat die kant steeds meer op.''

Deegkunstenaar Rob Gillis, die de stollen van Bij Robèrt maakt, meldt dat het kneden, voor- en tussenrijzen, rusten, mengen, vouwen en bakken in totaal drie uur in beslag nemen. En dat is ook de verklaring waarom de meeste exemplaren aan de prijs zijn. Gillis: ,,Je wilt een luchtig en elastisch deeg dat het gewicht van de rozijnen, noten en de spijs aankan. We gebruiken namelijk behoorlijk wat vulling. Bij een brood van 750 gram is dat ongeveer een mengsel van 400 à 450 gram. Geef je het deeg niet genoeg rust, dan scheurt het kapot.''

Amandelspijs

Voor de vulling gelden ongeschreven wetten, aldus Van Beckhoven en Holtkamp. Iedere bakker mag er zijn fantasie op loslaten, maar er zijn wel bepaalde do's en don'ts. Holtkamp: ,,Ik ga voor traditie: wit brood met rozijnen, gebrande noten, amandelspijs en poedersuiker. Bruin brood oogt niet zo feestelijk. En experimenten met stroop of kokos spreken mij niet aan, dat is een totaal andere smaakbeleving.''

Over de prijs zeggen Holtkamp en Van Beckhoven: een stol van 2 euro, dat bestaat niet. Van Beckhoven: ,,Ik vraag me af wat je dan precies eet en welke e-nummers daaraan te pas komen.'' Holtkamp: ,,Dat is jammer voor het ambacht."

Paasstol getest

Meesterbanketbakker Cees Holtkamp test op ons verzoek vijf verschillende stollen.

Albert Heijn, 750 gram. €3,99 ,,Een feeststol? Jammer dat politiek correcte. Maar het brood ziet er goed uit: mooi gevuld met noten, rozijnen en zelfs stukjes sukade. De spijs smaakt scherper door de goedkopere amandelsoort. Wel een dikke voldoende.''

Bij Robèrt, 750 gram. €8,95 ,,Dit is het werk van een klassieke broodbakker. Geen experiment maar een prachtig tradi- tioneel gevouwen stol. Het brood is heerlijk zacht. En de amandelspijs is zo mild dat hij bijna op de tong smelt. Dat laatste is overigens ook met de poedersuiker gebeurd die er bovenop gestrooid is; het enige minpuntje.''

Vlaamsch Broodhuys, 500 gram. €9,95 ,,Een luxe uitvoering. Rijkelijk gevuld en wel met pistache, de Rolls-Royce onder de noten. Verder een mooie hoeveelheid spijs, mild van smaak. Ik houd van de grove textuur dan valt er nog wat te proeven. Maar potverdorie: wat droog. Over vijf dagen moet je moeite doen het weg te krijgen.''

Ekoplaza, 400 gram. €3,49 ,,Wat doen kokos en stroop op een paasstol? En waarom een bruine speltvariant? Niet echt feestelijk. Het ergste vind ik dat het deeg zo gortdroog is, dat ik er paneermeel voor kroketten van zou kunnen maken. Ekoplaza komt vaak weg met dergelijke arrogantie, daar winkelen is een soort geloof geworden.''

Nettorama, 750 gram. €1,99 ,,Ook hier weer dat politiek correcte: een voorjaarsstol. Voor mij hoeft dat niet. Het deeg ziet er mooi uit, maar niet overdreven gevuld. Minst geslaagd: de spijs. Geen enkele structuur meer en erg synthetisch van smaak. Tja, abrikozenpitten in plaats van amandelen. Jammer. Net een voldoende.''