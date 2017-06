Festivalgangers massaal aan de oordop

Op het festival Down The Rabbithole werden afgelopen weekend op de eerste dag al zo'n 50 procent meer oordopjes verkocht dan tijdens het hele driedaagse evenement vorig jaar. En specialist Alpine verkoopt in vergelijking met vorig jaar op sommige verkooppunten wel 200 procent meer oordopjes. ,,Oordoppen zijn echt niet alleen meer voor sukkels'', zegt woordvoerder Sjoerd Groot. Sterker nog, het waren juist de echte technoliefhebbers die jaren geleden als een van de eersten gehoorbeschermers gingen dragen.

Na het massaal accepteren van de skihelm door wintersporters en de fietshelm door wielerfanaten omhelzen festivalgangers nu de oordop. We worden steeds verstandiger. Uit onderzoek blijkt wel dat groepsdruk veel effect heeft. Groot erkent dat: ,,We merken wel eens dat als één persoon uit een groep besluit oordoppen te dragen, die dan wordt uitgelachen. Maar vervolgens zien we 's avonds de rest van die groep ook dopjes kopen. Want hun vriend heeft nergens last van, terwijl zij rondlopen met suizende oren.''

Sinds 2014 wordt er op veel festivals gewaarschuwd voor gehoorbeschadiging, zoals met grote borden in festivaltenten. Met succes, de bewustwording is de laatste jaren enorm gegroeid. Kno-artsen zijn tevreden: dit is veel beter dan dat organisaties worden verplicht het geluid zachter te zetten. ,,Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen oren, maar ze moeten wel weten dat ze risico lopen. Goede voorlichting en het aanbieden van oordoppen komt daarom voor ons op de eerste plaats. De beleving van muziek hoeft niet minder te zijn als je goede oordoppen met een geluidsfilter draagt'', zegt kno-arts Annemarie Prinsen-van Kuijen.

Hard

Waarom toch de muziek zó hard moet staan dat je bescherming nodig hebt? Volgens Koen Brouwer van oordoppenmaker Thunderplugs zijn hoge decibellen op muziekevenementen onvermijdelijk. ,,Hoe zachter je de muziek zet, hoe meer er wordt gekletst en hoe minder de muziek wordt beleefd. Dat is wel waar veel mensen voor komen, voor die beleving.''

Festivalorganisator Mojo is zich bewust van de risico's van hard geluid en ziet erop toe dat het niveau op zijn locaties niet boven de in een convenant vastgelegde 103 decibel uitkomt. Sinds 2008 zijn op al hun festivals oordoppen te krijgen.

Al erkennen steeds meer mensen de gevaren van harde muziek, we zijn er nog lang niet, vindt Prinsen-van Kuijen. ,,Wij zijn heel tevreden met de groeiende bewustwording, maar het moet nóg beter. We zien nog steeds mensen in de spreekkamer met oorsuizen of lawaaidips.''

Nadia Tammes Buirs (28), Amsterdam

Volledig scherm Nadia Tammes Buirs (28) tijdens het Down The RabbitHole Festival afgelopen weekend. © Rechtenvrij In mijn beleving werd je een aantal jaar geleden nog als enorme zeikerd beschouwt wanneer je met doppen inliep, niet veel later werd het ineens iets waar alleen de echte hipster/techno –liefhebber mee gezien werd. Ik ken genoeg horrorverhalen: jonge, slimme, getalenteerde mensen die als gevolg van een gehoorbeschadiging maanden in bed hebben gelegen met een piep of suis in hun hoofd. Die letterlijk gek werden en niet meer konden functioneren. Op festivals zie je steeds meer ‘waarschuwingspictogrammen’. Dat vind ik een beetje dubbel want ondertussen knalt het geluid wel snoei en snoeihard uit de boxen. Maar goed, dat willen we zelf als publiek: de muziek moet niet alleen gehoord, maar ook gevoeld worden.

Sanne Postma (24), Amsterdam

Volledig scherm Sanne Postma (24), midden, tijdens het ZeeZout festival in Amsterdam. © Rechtenvrij Ik heb ooit op maat gemaakte oortjes gekocht toen ik manager werd in een discotheek en naar veel feestjes ging. Mijn vriend draagt ze altijd als hij uitgaat, bij mij wisselt het per feestje, ik doe ze bijvoorbeeld niet in op vrijdagavond in de kroeg. Ik heb toevallig vorige week een hoortest laten doen en ik heb nauwelijks schade, gelukkig maar want ik ben ze pas in mijn studententijd gaan dragen. Ik heb wel vaak mijn haar los als ik ze draag, je wilt natuurlijk ook niet per se dat mensen het zien.

• In een geluidsniveau van 100 decibel kun je maar vijf minuten verblijven zonder risico te lopen op gehoorbeschadiging.



• Aantal decibel in festivaltent of concertzaal: tussen 95 en 103.

• Aantal decibel bij buitenpodia: tussen de 90 en de 100.

• In Nederland bestaat er een convenant waardoor bijna alle organisaties zich aan een limiet van maximaal 103 decibel houden.

• Het aantal decibel en de duur waarop geluisterd wordt, bepaalt hoe schadelijk het geluid is.