Mini-paard haalt was uit machine voor slechtziend baasje

In Amerika zijn ze al jaren populair: miniatuurpaarden die worden ingezet als 'geleidehond'. Nu lijken de geleidepaarden eindelijk de oceaan over te komen. In Engeland helpt Digby over een tijdje zijn baas met uiteenlopende huishoudelijke taken.

Blindegeleidepaard Digby zorgt voor verbaasde blikken in het Engelse Nothallerton. Het mini-paard van zes weken oud is niet groter dan een hond en wordt door zijn baasje Katy Smith opgeleid om huishoudelijke taken uit te voeren. Zo kunnen miniatuurpaarden met gemak een broodzak openmaken en de was uit de wasmachine halen, vertelt Smith aan The Times.

De komst van het geleidepaard is een interessante ontwikkeling voor diverse groepen slechtzienden. Zo kan het paard een oplossing zijn voor mensen die bang zijn voor honden of vanwege hun geloof geen hond in huis mogen hebben.

De gevoelige dieren hebben nog een voordeel: de levensverwachting van een paard is met dertig jaar veel langer dan die van een hond. In Amerika leidt de Guide Horse Foundation al sinds 1999 geleidepaarden op om slechtzienden te begeleiden.

Miniatuurpaardenfokker Ben van de Wetering uit het Noord-Brabantse Boekel ziet wel heil in de inzet van miniatuurpaarden als geleidedieren. ,,Je moet ze niet verwarren met shetlandpony's. Deze kleine, Amerikaanse paarden zijn in tegenstelling tot shetlanders namelijk heel lief en aanhankelijk", legt hij uit. Ook zijn de dieren goed in het aanleren van commando's. Het is dus zeker een mogelijkheid om ze op te leiden tot geleidedier, volgens de fokker. ,,Mits je natuurlijk wel goed selecteert welk paard je ervoor inzet. Ieder dier heeft toch zijn eigen karakter."

Stichting Zorgdier

De voorzitter van Stichting Zorgdier, Jan van Summeren, is iets minder enthousiast. Hij maakt zich zorgen over het welzijn van de paarden. ,,Leuk dat ze het in Amerika doen, maar je moet je afvragen of je het wel moet willen in Nederland." Van Summeren benadrukt dat bij nieuwe methoden om dieren in te zetten in de zorg het welzijn van het dier vaak niet centraal staat. Tegelijkertijd ziet Van de Wetering niet in waarom geleidetraining slecht zou zijn voor een paard. ,,Zolang de dieren goed verzorgd worden, zie ik het probleem niet. Bovendien krijgt een geleidepaard waarschijnlijk zelfs meer beweging dan een paard dat in de stal staat."