Opvolger 'Meisje in de Trein' door recensenten afgemaakt

Op 2 mei komt In het Water uit in Nederland. Het boek zal hoogst waarschijnlijk goed verkopen, merkt bekende thrillerauteur Val McDermid in de Britse krant The Guardian op. ,,Met een naam als die van Hawkins voorop verkoopt het geweldig, maar ik denk niet dat de lezers het boek geweldig gaan vinden.''



Het eerste boek van Hawkins, Het meisje in de Trein, was een waar fenomeen. Het boek is maar liefst 20 miljoen keer over de toonbank gegaan en is verfilmd met Hollywood-ster Emily Blunt in de hoofdrol. Geen gemakkelijke taak om een evengoed boek te schrijven, verzachten de recensenten het resultaat. ,,Sommige mensen vonden Het Meisje in de Trein te veel plotten hebben en daardoor verwarrend. Maar naast het nieuwe boek is het een eenvoudig leesbaar geheel'', schrijft Janet Maslin, gerespecteerd recensent van The New York Times.



Waar de meeste critici over vallen, is dat in het boek maar liefst elf personages worden opgevoerd en dat het heel onduidelijk is wie wanneer aan het woord is. Maslin: ,,Haar doel was om spanning op te bouwen, maar het enige dat ze bereikt is verwarring. Het boek is volgepropt met kleine karakters die er niet toedoen en verhaallijnen die nergens naar leiden.''