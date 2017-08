Verzamelgekte: 'Ik val vooral op oude fluiten'

Piet Visser (72) begon als kind met het verzamelen van sigarenbandjes. Toen hij voor het eerst een houten fluitje in handen kreeg, was een nieuwe collectie geboren. Van zilveren fluiten tot scheidsrechtersfluitjes. ,,Ze worden zo in je hand geduwd. Dan sta ik met mijn mond open van verbazing.''